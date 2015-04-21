路透上海4月20日 - 新华社周一报导称，中国考虑禁止婴儿配方奶粉广告，以解决母乳喂养率低的问题；这可能对瞄准中国近180亿美元婴儿配方奶粉市场的企业构成冲击。

报导称，草案将禁止在大众传播媒介或者公共场所发布声称全部或部分替代母乳的乳制品、饮料和其他食品广告。

中国只有不到三分之一的婴儿完全用母乳喂养，而且数量仍在下降，尽管国际卫生机构提倡6个月以下的婴儿采取母乳喂养。

欧睿信息咨询公司的数据显示，到2017年，中国婴儿配方奶粉市场规模料将超过300亿美元，这使得中国成为达能(DANO.PA)、美赞臣(MJN.N)以及新西兰恒天然集团(FCG.NZ)等公司的目标。

报导指出，新的草案意味着广告主、客户、中介和广告发布者如果违反规定，可能面临高达100万元人民币的罚款。报导还称，中国广告法修订草案正在审议之中。

中国国务院计划到2020年将中国纯母乳喂养的比例提升至50%。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。