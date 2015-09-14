中国等新兴经济体放缓冲击全球广告市场--实力传播

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透伦敦9月14日 - 实力传播(Zenith Optimedia)周一表示，中国、俄罗斯及巴西经济放缓，将使今年全球广告业丧失动能，该公司将广告支出增长预估下调0.2个百分点，至4.0%。
实力传播称，世界再也不能依靠新兴市场来起领先作用，该公司预计北美、欧洲和日本今年将较新兴市场为增长贡献更多，若果真如此，将是2006年以来的第一次。实力传播隶属于阳狮集团(Publicis)(PUBP.PA)。
实力传播称，受在巴西举办的奥运会和美国总统大选提振，2016年广告支出增长将加速至5.0%。
该公司称，明年移动网络广告将首次超过报纸广告，在全球支出中占比12.4%，而报纸广告占比将为11.9%。
“我们目前正经历着史上最迅速的广告预算变化，市场营销人员和机构都在努力赶上消费者的移动生活方式，”实力传播执行长Steve King称。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
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路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。