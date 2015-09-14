中国等新兴经济体放缓冲击全球广告市场--实力传播

路透伦敦9月14日 - 实力传播(Zenith Optimedia)周一表示，中国、俄罗斯及巴西经济放缓，将使今年全球广告业丧失动能，该公司将广告支出增长预估下调0.2个百分点，至4.0%。

实力传播称，世界再也不能依靠新兴市场来起领先作用，该公司预计北美、欧洲和日本今年将较新兴市场为增长贡献更多，若果真如此，将是2006年以来的第一次。实力传播隶属于阳狮集团(Publicis)(PUBP.PA)。

实力传播称，受在巴西举办的奥运会和美国总统大选提振，2016年广告支出增长将加速至5.0%。

该公司称，明年移动网络广告将首次超过报纸广告，在全球支出中占比12.4%，而报纸广告占比将为11.9%。

“我们目前正经历着史上最迅速的广告预算变化，市场营销人员和机构都在努力赶上消费者的移动生活方式，”实力传播执行长Steve King称。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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