更新版 1-韩国个股：三星电子称，电池缺陷导致了盖乐世Note7手机起火
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海4月20日 - 新华社周一报导称，中国考虑禁止婴儿配方奶粉广告，以解决母乳喂养率低的问题；这可能对瞄准中国近180亿美元婴儿配方奶粉市场的企业构成冲击。
报导称，草案将禁止在大众传播媒介或者公共场所发布声称全部或部分替代母乳的乳制品、饮料和其他食品广告。
中国只有不到三分之一的婴儿完全用母乳喂养，而且数量仍在下降，尽管国际卫生机构提倡6个月以下的婴儿采取母乳喂养。
欧睿信息咨询公司的数据显示，到2017年，中国婴儿配方奶粉市场规模料将超过300亿美元，这使得中国成为达能 、美赞臣 以及新西兰恒天然集团 等公司的目标。
报导指出，新的草案意味着广告主、客户、中介和广告发布者如果违反规定，可能面临高达100万元人民币的罚款。报导还称，中国广告法修订草案正在审议之中。
中国国务院计划到2020年将中国纯母乳喂养的比例提升至50%。（完） 编译：李富强 发稿：程芳
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子 周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6
电子类股 涨0.9%，金融保险类股 升0.7%。 交投活跃的个股中，鸿海 涨0.4%。 鸿海董事长郭台铭周日表示，正考虑在美国新建一个显示器工厂，投资规模将超过70亿美元。 (完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导