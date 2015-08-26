广告集团WPP倚赖美国市场弥补中国疲软 全年目标不变

路透伦敦8月26日 - 全球最大广告公司--英国WPP(WPP.L)指出，上半年成熟市场业绩强劲，协助弥补中国市场放缓，公司有望达成高标准的全年营收目标。

WPP公布的业绩显示，其表现大致与美国两大同业对手Omnicom (OMC.N)及IPG(IPG.N)平分秋色，优于法国同业Publicis(PUBP.PA)。

WPP全年营收净额成长目标为超过3%，而上半年增幅为2.3%，7月跳增至3.7%，WPP势必要在下半年加快成长速度。

WPP首席执行官苏铭天(Martin Sorrell)指出，中国第二季业务比起第一季相对疲软，但他预期下半年将反弹。

苏铭天一向大力唱多新兴市场，比其他对手更早进入投资。先前几年，巴西、中国及俄罗斯市场的强劲需求，让他能够渡过欧陆等地的成长不振。

周三公布的业绩则显示风水轮流转，北美第二季营收净额成长3.5%，亚太、拉丁美洲、非洲与中东、及中欧东欧仅成长0.7%。

苏铭天表示，他预期美国的强劲表现将维持下去，尽管多家大型全球品牌重新检讨广告合约，引发竞争压力升高。(完)

(编译 蔡美珍；审校 陈宗琦)

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