世界需要页岩油生产商继续运作--阿联酋石油部长

俄能源部称截至5月1日该国石油产量较去年10月削减30万桶/日
路透莫斯科5月3日 - 俄罗斯能源部周一表示，截至5月1日，该国石油产量较2016年10月时已经削减300,790桶/日。
路透阿布扎比1月13日 - 阿联酋(阿拉伯联合大公国)石油部长Suhail bin Mohammed al-Mazroui周二在阿布扎比一场能源会议上表示，世人需要页岩油生产商持续运作，而合理的油价才能支持页岩油生产商这么作。
稍早Mazroui批评页岩油生产商，称他们造成油市供应过剩，石油输出国组织(OPEC)坚持当前产量策略，以传递这项讯息。
但他随后在答覆提问时表示，页岩油是市场重要的一部分，页岩油的供给不应该被消除。
“我不会提出一个价格，但我会说出我们都很清楚的一件事，页岩油生产商对市场供应很重要，我们都需要他们继续存在，”他称。
“因此既然是这个情况，他们现在(一天)生产近400万桶，我想能让页岩油持续生产的任何价格，就是让传统产油商生产的合理价格，不管是60、70、80、或任何数字，这就是市场将回稳的水准。”(完)
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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