迪拜努力打造阿拉伯世界的创意之都

路透迪拜4月12日（记者 Andrew Torchia） - 开罗、贝鲁特和卡萨布兰卡请靠边站。迪拜正在努力成为阿拉伯世界的艺术、设计、电影和时尚中心之一，这些领域以往一直被海湾以外的古老阿拉伯城市主导。

成功并不是必然的。迪拜在贸易、银行和奢侈品购物等领域的知名度高于艺术方面，缺乏其他竞争对手所拥有的数个世纪的历史和文化。

但迪拜拥有古老城市所难以提供的优势：安全、国际化生活方式以及与阿拉伯世界其他国家的全面旅游联系。

迪拜为此投入了大量资金和技术，使用与国家有关系的企业开发项目，与其成功推动其它行业发展的方式一样。

“我们希望鼓励当地和地区内的新兴精英，”TECOM Investments集团首席执行官Amina Al Rustamani说道。TECOM Investments集团是迪拜领导人阿勒马克图姆（Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum）所拥有的商业园区运营商。

其它城市花了几十年时间让附近的艺术家和设计师涌现出来。迪拜则不让这种事情成为偶然，TECOM正在打造2,100万平方英尺（200万平方米）的迪拜设计区（Dubai Design District）。

该区的租户将包括画廊、工作室、创作室、精品店和博物馆，以及办公和住宿区域。今年将开放的一期项目将耗资40亿迪拉姆（11亿美元）。TECOM称有超过220家企业承诺参与。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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