迪拜出现可提供Wi-Fi和手机充电服务的智能棕榈树

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Saket S.
汤森路透基金会迪拜8月27日 - 智能棕榈树开始在迪拜出现。这种智能棕榈树通过太阳能可以让人们查询城市信息，提供Wi-Fi和手机充电服务，这些都是免费的。
这种智能棕榈树高6米，安装有九块太阳能电池板，每天能发电约7.2千瓦时，足以自给自足。
已经安装好的两个智能棕榈树都拥有Wi-Fi热点、八个手机和平板充电器以及一个能提供天气和交通等当地信息的触摸屏。
这种设备的厂商D Idea称，这些功能只是智能棕榈树潜在用途的开端。
“后续的智能棕榈树将拥有ATM机和公用事业费账单缴费机，”首席执行官Viktor Nelepa说道。“我们的团队还开始寻找智能棕榈树可以支持其他可持续发电形式的新方法，具体说就是通过空气和水净化组件。”
D Idea计划未来12个月在迪拜安装103个智能棕榈树。
下一代智能棕榈树将于9月推出，通过3D打印机创造，设计也不同。
新的智能棕榈树由纤维增强塑料和混凝土制成，将能够更好地抵御迪拜的热带沙漠气候。
“设备将不仅看起来很吸引人，而且能抵御极端天气条件，”Nelepa表示。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”