版本:
中国
国际财经 | 2015年 7月 8日 星期三 11:17 BJT

全球资产管理规模5月减少20亿美元 连降三月--巴克莱

路透7月7日 - 巴克莱周二表示，截至5月末，全球大宗商品总资产管理规模下降至2,660亿美元，4月末时为2,680亿美元。

巴克莱分析师在一份报告中称，5月大宗商品投资整体仍为净流入，但规模不到5亿美元。

“2015年初该市场表现最为强劲的领域--上市交易产品(ETP)现已连续三个月净流出，5月流出6.46亿美元。”

巴克莱称，2015年上半年大宗商品投资强劲势头现在可能生变，随着油价反弹走势消退，资金流入也在减速。

总体大宗商品资产管理规模是投资于各种商品指数、ETP和中期票据的资金额。(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐