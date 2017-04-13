风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产 交易价57.83亿元

路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司(600469.SS)周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。

公告显示，风神股份拟向TP（TP Industrial Holding S.p.A.）发行股份购买其持有的 PTG52%股权；向HG（High Grade (HK) Investment Management Limited）发行股份购买其持有的PTG（Prometeon Tyre Group S.r.l.）38%股权；向中国化工橡胶发行股份购买其持有的桂林倍利100%股权，以及向黄海集团发行股份购买工业胎相关土地和房产。

按照购买资产的发行价格9.78元/股和拟购买资产预估作价57.83亿元计算，本次向交易对方共发行股份59,130.57万股。

本次交易对方中，橡胶公司为风神股份的控股股东，TP为橡胶公司间接控股的公司，黄海集团为橡胶公司控股股东中国化工间接控股的公司，均为风神股份的关联方；交易完成后，上市公司将直接持有PTG100%股权、桂林倍利100%股权、黄海集团工业胎相关土地和房产。

此次发行股份购买资产的标的PTG及其子公司主要从事工业胎研发、测试、生产和销售，其产品主要适用于重卡车、货运汽车等重型机车的轮胎及内胎。桂林倍利系橡胶公司旗下工业胎资产板块子公司，主要资产为100万套全钢子午胎生产线。

本次交易完成后，上市公司取得PTG 100%股权及橡胶公司旗下其他工业胎资产，全面实现工业胎业务整合，一跃成为全球第四、中国最大的工业胎企业，并将成为中国化工全球唯一工业胎资产控股平台。

上市公司拟在发行股份购买资产的同时，向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过202,053万元；募集配套资金将用于PTG及桂林倍利主营业务相关的全球产能布局优化、产品及工艺提升、全球工业胎研发中心建设和信息化系统建设四大领域。

风神股份并表示，倍耐力公司在中国兖州的控股子公司倍耐力轮胎有限公司持有年产约80万套全钢子午线卡客车胎资产。橡胶公司与倍耐力公司已达成一致，计划由PTG或其任何关联方接管，包括但不限于通过由倍耐力轮胎有限公司向PTG或其任何关联方出售上述相关资产的方式解决该同业竞争问题。

2015年中国化工以70亿欧元(约470亿元人民币)收购意大利轮胎巨头倍耐力，其旗下上市公司风神股份与倍耐力相关资产的整合就一直备受关注。

PTG公司2015年底在意大利设立，其前身系倍耐力集团工业胎相关业务公司。2016年1月，倍耐力集团将其工业胎业务与乘用胎业务分拆，并将工业轮胎业务更名为PTG。目前PTG控股股东为TP，持股比例52%，实际控制人为国务院国资委。

倍耐力集团目前是世界最大的轮胎制造商之一，其在高端轮胎市场占据领导地位，为全球主要高端豪华车独家轮胎供应商和F1大奖赛等全球众多赛事的独家轮胎供应商。

风神股份因筹划重大事项，自今年1月26日起停牌，停牌前收报11.94元。（完）