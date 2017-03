PRÉVIA-Vendas fracas e entregas menores ofuscam lucro da Embraer

* Lucro no 3o tri se recupera contra igual etapa em 2011 * Pedidos de adiamento e cancelamentos desafiam metas * Analistas aguardam grande pedido de empresa aérea dos EUA Por Brad Haynes SÃO PAULO, 22 Out A Embraer, maior fabricante mundial de jatos regionais, deve divulgar seu melhor lucro trimestral em mais de um ano na terça-feira, mas vendas fracas e entregas de aviões em desaceleração devem levantar questões sobre o cumprimento das metas anuais da companhia. A expectativa é que a Embraer tenha lucro líquido de quase 103 milhões de dólares nos três meses encerrados em setembro, de acordo com nove estimativas de analistas obtidas pela Reuters. Um ano antes, o lucro foi de apenas 2 milhões de dólares, por efeitos cambiais. Se confirmado, será o maior lucro desde os 105 milhões de dólares de janeiro a março de 2011. Ainda assim, analistas afirmam que qualquer estímulo às ações da Embraer vai depender de nova demanda por suas aeronaves regionais por grandes companhias aéreas dos Estados Unidos. Isso permitiria a recomposição da carteira de pedidos (backlog) da empresa, que está no menor nível desde o meio de 2006, e a manutenção dos níveis de produção nos próximos anos. O backlog da Embraer, que agora representa o equivalente a cerca de dois anos de receita total e a 1,5 ano de produção de aviões regionais, tem sido corroído pela fraca demanda e por cancelamentos de encomendas, como resultado da frágil economia global. Sem uma grande encomenda dos EUA, a Embraer provavelmente não vai atingir sua meta de ter uma nova encomenda de avião regional para cada unidade entregue em 2012. E alguns analistas afirmam que a empresa se veria obrigada a reduzir sua cadência de produção no próximo ano, afetando a receita. As metas de entregas para este ano também dependem da habilidade da Embraer de ter um forte quarto trimestre. Na aviação executiva, a fabricante projeta entregas de 195 a 215 jatos, mas entregou apenas 129 de janeiro a setembro. Na semana passada, o presidente-executuivo da companhia, Frederico Curado, reafirmou as metas de entregas e receita para este ano, e disse que a empresa não estava considerando reduzir os níveis de produção. Nos últimos tempos, um segmento que tem sido uma fortaleza para a Embraer é o de defesa, que deve gerar receita de cerca de 1 bilhão de dólares em 2012, acima do objetivo de 900 milhões a 950 milhões de dólares. As vendas do jato de treinamento e combate leve Super Tucano, que não aparecem nas estatísticas de entregas da Embraer, e o crescente orçamento do governo brasileiro para defesa têm ajudado a fabricante a ampliar sua unidade de defesa, que contribui com cerca de 15 por cento da receita. Mas a Embraer continua a enfrentar ventos ruins no segmento de aviação comercial, que responde por 60 por cento da receita e no qual analistas alertam que a lucratividade pode ter caído no terceiro trimestre devido a uma possível provisão. No mês passado, a Embraer informou que negociará a reestruturação financeira da Chautauqua Airlines, controlada pela norte-americana Republic Aiways, para evitar que a empresa aérea recorra à garantia financeira que a fabricante concedeu para o financiamento de uma frota. Veja abaixo a média das estimativas de analistas para os resultados da Embraer, em dólares. 3oTRI/2012 2oTRI/2012 3oTRI/2011 Variação anual Embraer Receita 1,390 bi 1,717 bi 1,364 bi +1,9 pct Ebitda 186,3 mi 265 mi 188 -0,9 pct Margem 13,4 pct 15,4 pct 13,8 pct -0,4 pt pct Lucro 102,8 mi 54 mi 2 mi +5.039% * Seis dos nove analistas tinham estimativas para o lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda, na sigla em inglês)