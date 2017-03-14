航天科技集团拟牵头成立一只千亿元规模的创新引导基金--报载

路透上海3月14日 - 据上海证券报周二报导，全国人大代表、中国航天科技集团公司副总经理张建恒表示，该集团负责牵头设立的“创新引导基金”将于今年二季度正式成立，设计规模达1,000亿元人民币，这是国务院国资委力推的四大产业基金之一。

据他透露，该基金的认购方有股份制企业、军工央企，及银行、保险、金融机构等其他单位。在投资项目上，该基金不限于投军工，只要有创新意义的项目就可以投，例如新材料、电子通讯、芯片等。该项基金的回报周期约为10年，预计回报率将在10%以上。

对于航天科技集团的混合所有制改革安排，张建恒表示，航天科技集团的混改将遵循先试点、后推开的原则。今年主要尝试在民用领域，或者非总体单位、型号的业务单位中，尝试混合所有制。

“目前，肯定是先试点取得经验，不会马上推开。”他说，航天科技集团将把股份制改造和上市作为实现混合所有制的重要方式，包括独立IPO（首次公开发行）、分板块注入旗下上市公司等，此外也不排除合资。

这意味着航天科技集团的资产证券化率还将继续提高。去年航天科技集团已提出，“十三五”（2016-2020年）期间集团的资产证券化率要从15%提高到45%。目前，集团的证券化率还不到20%，这意味着未来将加快资产证券化进度。

“我理解，军工混改迈出实质性步伐的意思是要拿出实际的混改项目，应该是在三四级公司做。”张建恒表示。

在航天科技集团，集团是一级单位，院是二级，科研院所、厂是三级、其所属公司是四级单位。集团旗下核心资产主要集中在科研院所，“大研究所、小公司”的特征明显，旗下拥有运载火舰技术研究院、航天动力技术研究院等八个研究院。而集团下属的逾10家上市公司除航天控股(0031.HK)外，绝大多数由研究院或下属子公司持股。

在去年12月举行的国资委通气会上，国资委有关负责人透露，计划设立“国协、国同、国创、国新”四支基金，由航天科技、招商局集团、中国国新和国开金融分别牵头设立，基金总规模4,300亿元，首期规模超过1,500亿元，其中国新国同投资基金一期11月已率先成立。（完）