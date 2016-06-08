阿富汗东部和北部发生两起公路袭击 致12人死亡50人遭绑架

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透阿富汗加兹尼6月8日 - 阿富汗官员们周三称，疑似塔利班武装分子在阿富汗东部一条公路上拦截车辆并杀害了12人，而在阿富汗北部50人遭到绑架。
武装分子周二晚间在阿富汗东部的加兹尼省拦截了两辆汽车，杀害了车上的所有人。加兹尼省省长的发言人Jawid Salangi表示，死者中包括几名安全部队成员。
“塔利班命令乘客下车，并残忍地枪杀了他们，”Salangi说道。
他表示，村民们晚些时候发现了12具尸体。
无法立即联络到塔利班发言人发表评论。
阿富汗北部昆都士警方发言人Mahfozullah Akbari对路透称，疑似塔利班武装分子周三在昆都士附近劫持了一辆巴士和一辆汽车，将车上的50人全部劫持为人质。
“我们正在全力营救他们，”他说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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