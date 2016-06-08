阿富汗东部和北部发生两起公路袭击 致12人死亡50人遭绑架

(本文由路透中文网编译提供)

路透阿富汗加兹尼6月8日 - 阿富汗官员周三称，疑似塔利班武装分子在阿富汗东部一条公路上拦截车辆并杀害了12人，而在阿富汗北部50人遭到绑架。

武装分子周二晚间在阿富汗东部的加兹尼省拦截了两辆汽车，杀害了车上的所有人。加兹尼省省长的发言人Jawid Salangi表示，死者中包括几名安全部队成员。

“塔利班命令乘客下车，并残忍地枪杀了他们，”Salangi说道。

他表示，村民们晚些时候发现了12具尸体。

无法立即联络到塔利班发言人发表评论。

阿富汗北部昆都士警方发言人Mahfozullah Akbari对路透称，疑似塔利班武装分子周三在昆都士附近劫持了一辆巴士和一辆汽车，将车上的50人全部劫持为人质。