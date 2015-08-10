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时事要闻 | 2015年 8月 10日 星期一 18:33 BJT

阿富汗发生6级地震 南亚地区有震感

路透新德里8月10日 - 据目击者称，周一发生在阿富汗的地震波及到整个南亚地区，喀布尔、伊斯兰堡和新德里均有震感。

据美国地质调查局，此次地震震级为6级，震中距离阿富汗Feyzabad有88公里，震源深度209公里。(完)

(编译 王洋; 审校 于春红)

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