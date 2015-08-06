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中国财经 | 2015年 8月 6日 星期四 16:31 BJT

阿富汗能源部长称将与葛洲坝签约水电站项目

路透新德里8月6日 - 阿富汗能源部长Ali Ahmad Osmani周四对路透称，阿富汗将很快与中国葛洲坝集团(600068.SS)签署初步协议，在阿富汗建设一个240兆瓦的水电站。

Osmani在访问新德里期间表示，葛洲坝可能开发Baghdra项目，还对Sarobi水电站二期开发有兴趣。

中国今年早些时候承诺帮助开发位于阿富汗库纳尔河上的一个1,500兆瓦水电站。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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