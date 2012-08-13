今年前七个月保障房开工量完成全年约八成计划--住建部

今年中国全国32个省级单位固定资产投资规模将达65万亿左右--发改委
路透北京3月1日 - 中国国家发改委秘书长李朴民周三称，2016年中国全社会固定资产投资完成60.65万亿元人民币，同比增长7.9%。如按照这一速度，2017年全国32个省级单位（含新疆生产建设兵团）固定资产投资规模将会达到65万亿左右。
路透北京8月13日电---中国今年前七个月的保障房开工量已完成约八成的全年计划.来自住房和城乡建设部的数据显示,全国城镇保障性安居工程已新开工580万套.
刊登在住建部网站的新闻稿并称,同期基本建成360万套,完成投资6,600亿元人民币.
今年中国计划新开工城镇保障性安居工程700完套以上,基本建成500万套.去年中国已经实现开工建设1,000万套保障房的目标.
此外,针对近日媒体报导"中国保障房一半以上恐为福利分房"的说法,新华社援引住建部有关负责人予以反驳.其称,中国大规模实施保障性安居工程,广大城镇中低收入家庭住房困难得到解决.
中国房地产调控正处於关键阶段,中央强调要进一步巩固调控成果,促进房价合理回归.今年将继续搞好房地产市场调控和保障性安居工程建设.(完)
--发稿 苏丹; 审校 黄凯
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