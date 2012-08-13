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中国财经 | 2012年 8月 13日 星期一 08:40 BJT

今年前七个月保障房开工量完成全年约八成计划--住建部

路透北京8月13日电---中国今年前七个月的保障房开工量已完成约八成的全年计划.来自住房和城乡建设部的数据显示,全国城镇保障性安居工程已新开工580万套.

刊登在住建部网站的新闻稿并称,同期基本建成360万套,完成投资6,600亿元人民币.

今年中国计划新开工城镇保障性安居工程700完套以上,基本建成500万套.去年中国已经实现开工建设1,000万套保障房的目标.

此外,针对近日媒体报导"中国保障房一半以上恐为福利分房"的说法,新华社援引住建部有关负责人予以反驳.其称,中国大规模实施保障性安居工程,广大城镇中低收入家庭住房困难得到解决.

中国房地产调控正处於关键阶段,中央强调要进一步巩固调控成果,促进房价合理回归.今年将继续搞好房地产市场调控和保障性安居工程建设.(完)

--发稿 苏丹; 审校 黄凯

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