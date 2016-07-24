阿富汗喀布尔游行活动遭炸弹袭击至少80死 IS称其所为

路透喀布尔7月23日 - 阿富汗什叶派少数民族哈扎拉族周六在首都喀布尔举行示威游行时，发生两起爆炸，造成至少80死逾230伤；伊斯兰国(IS)已宣称此次自杀袭击系其所为。

电视画面显示遭袭击现场有许多尸体倒卧在路上的血泊中，数以千计哈扎拉族民众抗议电力线路通过路径计划的游行就在附近进行。

“两名伊斯兰国战士在阿富汗喀布尔一场什叶派聚会活动引爆炸弹腰带，”IS的通讯社Amaq在一份简短声明中称。

阿富汗国家安全理事会(National Directorate for Security)官员称，袭击由一名为Abu Ali的伊斯兰国激进份子策划。他们表示此人的根据地在楠格哈尔省Achin区。

“当时我们正举行一场和平游行，我听到一声巨响，然后大家纷纷逃窜叫喊。”一名目击袭击的现场示威者Sabira Jan称。

内政部声明称，已有80人丧生，231人伤。(完)