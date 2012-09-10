塔利班称将竭力刺杀或绑架哈里王子

路透喀布尔9月10日电---阿富汗塔利班周一表示，他们会尽一切努力尝试绑架或刺杀英国哈里王子。哈里王子上周抵达阿富汗，准备驾驶攻击直升机。

哈里王子将在阿富汗南部赫尔曼德省“堡垒营”(Camp Bastion)美军基地服役四个月，期间他将参与北约领导的针对塔利班武装分子的战斗。

塔利班发言人穆扎希德(Zabihullah Mujahid)在电话里告诉路透：“我们正在尽全力消灭他，要麽是暗杀，要麽是绑架。”

“我们已告知赫尔曼德省的指挥官竭尽全力消灭他。”但他拒绝透露这次行动的具体细节。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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