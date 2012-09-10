塔利班称将竭力刺杀或绑架哈里王子

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透喀布尔9月10日电---阿富汗塔利班周一表示，他们会尽一切努力尝试绑架或刺杀英国哈里王子。哈里王子上周抵达阿富汗，准备驾驶攻击直升机。
哈里王子将在阿富汗南部赫尔曼德省“堡垒营”(Camp Bastion)美军基地服役四个月，期间他将参与北约领导的针对塔利班武装分子的战斗。
塔利班发言人穆扎希德(Zabihullah Mujahid)在电话里告诉路透：“我们正在尽全力消灭他，要麽是暗杀，要麽是绑架。”
“我们已告知赫尔曼德省的指挥官竭尽全力消灭他。”但他拒绝透露这次行动的具体细节。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透首尔2月15日 - 据听过韩国情报机构报告的国会议员称，情报机构周三表示，朝鲜领导人金正恩同父异母的兄弟金正男是被两名疑似朝鲜女特工毒死的。
路透北京2月15日 - 福建省厦门市中级人民法院微博周三宣布，河北省委原书记周本顺因受贿罪被判处有期徒刑15年，并处没收个人财产200万元人民币；对周本顺受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。