阿富汗首都喀布尔周二遭塔利班袭击 死亡人数升至64人

国际油市：下跌，因美元走强和预期美国产量增加
路透纽约1月18日 - 油价周三跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振。
(本文由路透中文网编译提供)
路透喀布尔4月20日 - 阿富汗内政部发言人Sediq Sediqqi周三称，周二喀布尔发生的大规模袭击已造成64人死亡，是警方之前预估数字的两倍还多，另有347人受伤。
他表示，大多数死者为平民。
这是2011年以来喀布尔发生的最严重的单次袭击。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约1月18日 - 油价周三跌至一周来最低，因美元走高，以及预计美国石油生产商将扩大生产，这盖过了石油输出国组织(OPEC)产量从纪录高位下降带来的提振。
路透纽约/伦敦1月18日 - 金价周三从前一日触及的八周高位回落，因数据显示，美国消费者物价录得两年半来最大涨幅，美元受到提振，美国公债收益率攀升。
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。