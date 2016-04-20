阿富汗首都喀布尔周二遭塔利班袭击 死亡人数升至64人

(本文由路透中文网编译提供)

路透喀布尔4月20日 - 阿富汗内政部发言人Sediq Sediqqi周三称，周二喀布尔发生的大规模袭击已造成64人死亡，是警方之前预估数字的两倍还多，另有347人受伤。

他表示，大多数死者为平民。

这是2011年以来喀布尔发生的最严重的单次袭击。（完）