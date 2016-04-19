塔利班袭击阿富汗首都 造成至少28人丧生

《汇市简讯》澳元/美元亚洲时段走势平静，大量新债定价
0445GMT * 澳元盘中跌0.2%，约报0.7550，仍在一个月高点附近 * 与隔夜相比，亚洲时段走势平静。澳元隔夜大涨1.2% * 美元温和反弹，助长澳元/美元获利了结 * 100/200日移动均线会聚在0.7500附近，这是支撑位。周二高点0.7569是初步阻力位 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
(本文由路透中文网编译提供)
路透喀布尔4月19日（记者 Josh Smith/Hamid Shalizi） - 塔利班武装分子周二在高峰时段对喀布尔市中心一个阿富汗政府安全机构的办公室发动袭击，使用了自杀式汽车炸弹并开火，导致至少28人丧生，超过320人受伤；塔利班上周宣布发动春季攻势。
阿富汗总统加尼在总统府发布声明，对袭击进行最强烈的谴责。总统府距离喀布尔市中心的爆炸现场只有几百米。
喀布尔警方负责人Abdul Rahman Rahimi称，伤亡者包括平民和阿富汗安全部队成员。
现场附近的路透目击者们称，袭击从上午高峰时段的自杀式汽车炸弹袭击开始，安全部队与武装分子随后交火。
塔利班在其普什图语网站上称，对阿富汗国家安全理事会下属部门“Department 10”发动自杀式炸弹袭击。该部门负责保护政府部长和重要人物。
塔利班称，自杀式汽车炸弹炸毁了办公室前的大门，包括更多自杀式炸弹袭击者在内的武装人员进入了守卫森严的大院。
塔利班发言人Zabihullah Mujahid在另外一份声明中称，袭击者在建筑物内与阿富汗安全部队发生了枪战。
无法立即向阿富汗政府官员证实塔利班的上述言论。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
0445GMT * 澳元盘中跌0.2%，约报0.7550，仍在一个月高点附近 * 与隔夜相比，亚洲时段走势平静。澳元隔夜大涨1.2% * 美元温和反弹，助长澳元/美元获利了结 * 100/200日移动均线会聚在0.7500附近，这是支撑位。周二高点0.7569是初步阻力位 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
路透台北1月18日 - 台湾央行周三表示，财政部委托标售的五年公债 106/2期 得标利率0.79%，略低于市场预估的0.805-0.820%。 106/2期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额557.50亿台币 ，投标倍数为2.23倍。此期公债将在23日发行，2022年1月23日到期。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000 0.6250 1.1500 0.9900-1.1500 105/14 30 250.000 2.0000 2.0250
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0695 1.0712 -0.16 +1.73 1.0513 美元/日圆 113.03 112.62 +0.36 -3.29 116.87 欧元/日圆 120.88 120.58 +0.25 -1.84 123.14 美元/瑞郎 1.0025 1.0009 +0.16 -1.50 1.0178 英镑/美元 1.2335 1.2413 -0.63 -0.01 1.2336 美元/加元 1.3064 1.3041 +0.18 -2.73 1.3430 美元/离岸人民币 6.8206 6.8003 +0.30 -2.18 6.9726 澳元/美元