阿富汗议会建筑遭爆炸物袭击 尚无人员受伤报告

路透喀布尔3月28日 - 阿富汗议员和反叛者称，塔利班武装分子周一向阿富汗议会建筑发射爆炸物，而情报官员和看守内政部长将要发表演讲。

议员们称，尚无人员受伤报告。塔利班发言人Zabihullah Mujahid宣称对袭击负责，并称袭击造成了大规模伤亡。

“议会遭到了三枚火箭弹的袭击，但主要的建筑物没有被击中，”来自巴达赫尚省的议员Safiullah Muslim说道。“袭击发生时议会正在开会。”

爆炸物究竟由远程火箭炮还是肩扛式火箭推进榴弹发出，目前尚无确定报导。