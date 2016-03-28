阿富汗议会建筑遭爆炸物袭击 尚无人员受伤报告

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透喀布尔3月28日 - 阿富汗议员和反叛者称，塔利班武装分子周一向阿富汗议会建筑发射爆炸物，而情报官员和看守内政部长将要发表演讲。
议员们称，尚无人员受伤报告。塔利班发言人Zabihullah Mujahid宣称对袭击负责，并称袭击造成了大规模伤亡。
“议会遭到了三枚火箭弹的袭击，但主要的建筑物没有被击中，”来自巴达赫尚省的议员Safiullah Muslim说道。“袭击发生时议会正在开会。”
爆炸物究竟由远程火箭炮还是肩扛式火箭推进榴弹发出，目前尚无确定报导。
编译：李富强 发稿：王琛
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路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。