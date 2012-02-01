塔利班或在北约撤军後重新控制阿富汗--报导

路透伦敦2月1日电---英国《泰晤士报》周三援引美军报告报导称，受到巴基斯坦支持的塔利班在北约撤军後将重新控制阿富汗。

报导称这份“高度机密”的报告是美军驻阿富汗巴格拉姆空军基地的官员上月为北约高官汇编的。英国广播公司(BBC)也在网站上刊登了有关该文件的报导。

《泰晤士报》援引报告称：“很多阿富汗人已然等待着塔利班的最终回归。”“一旦北约不再成为制约因素，塔利班认为他们的胜利是无可避免。”

文件称，巴基斯坦安全机构协助引导塔利班对外国军队发起袭击。巴方长期对此予以否认。

《泰晤士报》称，该报告是基於对4,000多名塔利班和“基地”组织被捕者的审讯结果，但报导称，文件不足以识别武装分子个人。

美国国务院发言人和英国外交部均拒绝对该报导置评。路透亦无法立即联系到北约和巴基斯坦官员就此置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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