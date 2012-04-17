塔利班发动春季攻势 卡尔扎伊批北约情报工作失败

路透喀布尔4月16日电（记者 Rob Taylor/Hamid Shalizi）---阿富汗总统卡尔扎伊周一称，塔利班在喀布尔等地发动协同袭击，标志着阿富汗和北约情报工作的失败。安全部队与塔利班武装激战了18个小时。

激战於周日中午在喀布尔市中心爆发，持续到夜间，爆炸声和枪炮声响彻大街小巷。

卡尔扎伊办公室发表声明称，“恐怖分子居然能进入喀布尔和其他省份，这是我们、尤其是北约情报工作的失败。”

此次交火死亡人数相对较少，但凸显塔利班如今仍有能力攻击重要目标。

卡尔扎伊称赞该国安全力量，称他们已证明有能力保卫国家。随着外国军队逐步撤离阿富汗，阿富汗安全力量将日益担负保卫安全的重任。

他的这番表态彰显阿富汗政府与美国之间的嫌隙。

卡尔扎伊办公室称，塔利班此次在喀布尔和其他三个省份发动攻击，交火中有36名武装分子死亡，一人被捕。塔利班称此次袭击是春季攻势的开端。

阿富汗政府称，此次塔利班袭击中，有11名阿富汗安全部队人员和四位平民丧生。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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