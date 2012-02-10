阿富汗称北约空袭导致儿童丧生

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透喀布尔2月9日电---阿富汗总统卡尔扎伊周四指控北约空袭导致数名儿童死亡，这可能加剧阿富汗与西方国家的紧张情势，因平民死亡数字上升。
北约领导的多国部队并未立即确认死亡人数，称正在调查卡比萨省东部Najrab区的一起事故。
“总统卡尔扎伊严厉谴责造成多名儿童死亡的外国军队空袭，”其总统办公室的声明称。
声明还称，卡尔扎伊已向该地区派出顾问Mohammad Zahir Safi，对事故进行调查。
卡比萨省省长Mehrabuddin Safi称，北约周三晚间的空袭导致Giawa村八名儿童丧生。其他阿富汗官员早些时候表示，空袭前北约曾对疑似叛乱分子进行了夜间突袭。
“一个联合调查组正在对事件进行评估，寻找事实真相，”驻阿联军发言人称。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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