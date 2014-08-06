美军少将在阿富汗被枪杀，一德国将军受伤

中国能源：二季度用电增速料略高5%，促煤价尽快回归合理区间--发改委
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。
(本文由路透中文网编译提供)
路透喀布尔8月5日(记者 Hamid Shalizi/Jessica Donati) - 美国、德国和阿富汗的官员表示，一名美国将领周二被枪杀身亡，另有十多人受伤，其中包括一名德国将领。据信这名枪手是一名阿富汗士兵，这也是最新发生的一起内部袭击。
美军周二晚间表示，驻阿联军高级官员、美国的哈罗德·格林少将(Harold Greene)遇难。军方官员称，他也是自越南战争发生以来美国在海外行动中阵亡的最高级别军事官员。
美国陆军参谋长Ray Odierno在声明中表示：“这些军人都是忠于职守的专业人士。”
美国五角大楼发言人科比(John Kirby)对记者表示，很多受伤者伤势严重，枪手也在袭击中死亡。袭击事件发生在喀布尔一处训练中心--法希姆元帅国防大学(Marshal Fahim National Defense University)，五角大楼称，当时格林与德国将领正在进行例行巡视。
随着西方国家逐渐从阿富汗的撤离，此次袭击增加人们了对于北约士兵培训阿富汗安全部队能力的质疑。
一名美国官员称，这名枪手用一挺轻机枪向外国军人射击。阿富汗国防部称这名枪手是“穿着军装的恐怖分子”。
德国军方称，在14名受伤的联合部队军人中有一名德国将领，称这名将领目前没有生命危险。一名阿富汗官员称，伤者中有7名美国人和5名英国人。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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