喀布尔使馆区发生自杀式爆炸袭击 一死一伤（更新版）

路透喀布尔2月26日 - （新增更多内容）

路透喀布尔2月26日 - 阿富汗内政部称，一名自杀式爆炸袭击者周四驾驶装满炸药的车辆撞击一辆土耳其驻喀布尔大使馆的车辆，导致至少一人死亡。

爆炸发生在戒备森严的使馆区中心地带，临近德国、伊朗和土耳其三国大使馆，使馆内外交人员进入高度戒备状态。

“这起自杀式袭击针对土耳其使馆的车辆，”内政部副部长Ayoub Salanghi将军在爆炸现场对记者说道，并表示驾车人已经死亡，另有一人受伤。

塔利班随即表示对这起事件负责，称袭击针对的是曾导致多人受伤的外国军队的车辆。

这是最近几个月里武装分子在喀布尔实施的第二起针对使馆车辆的行动，去年11月一辆英国使馆车辆遭遇自杀式炸弹袭击。

路透电话联系到的一名土耳其官员证实了上述爆炸事件的位置，但是表示不能提供进一步情况。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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