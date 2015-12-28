喀布尔发生自杀式爆炸袭击 至少1死13伤--阿富汗官员

路透喀布尔12月28日 - 阿富汗首都喀布尔的官员周一称，一名自杀式爆炸袭击者在喀布尔机场附近道路引爆随身携带的爆炸物，造成至少1人死亡，13人受伤。

现场的一名警官称，一名自杀式袭击者走到一辆皮卡车前引爆了身上的爆炸物。爆炸导致一辆小型公共汽车损毁，附近商店的窗户破碎。

喀布尔警察局长阿卜杜·拉希米（Abdul Rahman Rahimi）称，这次袭击造成1人死亡13人受伤，其中包括三名女性。他称，这起发生在平民居住区的袭击行动旨在制造恐慌。

喀布尔本月发生了一系列塔利班武装人员宣称负责的袭击事件，比如12月11日对西班牙大使馆附属宾馆进行的袭击，以及上周发生在巴格拉姆空军基地附近造成六名美国士兵死亡的自杀式炸弹袭击。（完）