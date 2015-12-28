喀布尔发生自杀式爆炸袭击，至少1死13伤--阿富汗官员

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(本文由路透中文网编译提供)
路透喀布尔12月28日 - 阿富汗首都喀布尔的官员周一称，一名自杀式爆炸袭击者在喀布尔机场附近道路引爆随身携带的爆炸物，造成至少1人死亡，13人受伤。
现场的一名警官称，一名自杀式袭击者走到一辆皮卡车前引爆了身上的爆炸物。爆炸导致一辆小型公共汽车损毁，附近商店的窗户破碎。
喀布尔警察局长阿卜杜·拉希米（Abdul Rahman Rahimi）称，这次袭击造成1人死亡13人受伤，其中包括三名女性。他称，这起发生在平民居住区的袭击行动旨在制造恐慌。
喀布尔本月发生了一系列塔利班武装人员宣称负责的袭击事件，比如12月11日对西班牙大使馆附属宾馆进行的袭击，以及上周发生在巴格拉姆空军基地附近造成六名美国士兵死亡的自杀式炸弹袭击。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *