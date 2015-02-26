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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 12:28 BJT

阿富汗喀布尔使馆区发生爆炸

(本文由路透中文网编译提供)

路透喀布尔2月26日 - 阿富汗首都喀布尔的使馆区周四上午发生爆炸，位于喀布尔的各国使馆进入高度戒备。

英国使馆在对员工的广播通知中说：“安全通告：在喀布尔发生了爆炸。”

关于爆炸发生的具体地点，目前还不得而知。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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