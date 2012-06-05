中国和阿富汗将深化未来合作关系

勒庞拒绝警方传唤 不就相关指控接受讯问--勒庞律师
路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。
路透喀布尔6月3日电（记者 Sanjeev Miglani）---阿富汗官员称，近日中国和阿富汗将宣布深化双边关系的计划。这是中国希望在经济合作以外扮演更多角色的最强烈信号。
过去10年来，国际社会努力稳定阿富汗局势，中国则在政治上保持低调，在经济上有所作为，包括锁定阿富汗未开采的矿产资源的未来供应。
随着美国为首的北约军队将结束使命并将安全问题移交当地军队，中国和地区其他国家逐渐加深在阿富汗事务中的参与度。
本周将在北京举行上海合作组织峰会，中国国家主席胡锦涛和阿富汗总统卡尔扎伊将在会议间隙会面，届时他们将宣布包括安全合作在内的着眼未来关系的计划。
近几个月，阿富汗与美国、印度和英国等国签署了一系列战略合作协议，用一位阿富汗官员的话说，这是为2014年底外国军队撤出阿富汗以後购买“保险”。
“阿富汗总统将与中国国家主席在北京会面，届时双方将进一步提升现有的稳定合作关系至新的战略高度。”阿富汗外交部发言人Janan Mosazai对路透表示。
协议细节将於晚些时候公布。“其中将涵盖很多方面，包括安全、经济和文化领域的合作。”
Mosazai拒绝提供安全合作的细节。欧洲马歇尔基金中国事务专家Andrew Small认为，合作可能包括由中方训练阿富汗安全部队。
Small指出，中国曾暗示，不会参与维持阿富汗国家安全部队的多边基金，自2014年开始这笔费用预计约每年41亿美元，但可能直接训练阿富汗士兵。
“他们担忧会出现安全真空期，也担忧邻国的举动。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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