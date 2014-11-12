独家：中国提议推进阿富汗和谈

路透喀布尔11月11日（记者Jessica Donati） - 中国提议设立论坛，以重启阿富汗政府与塔利班叛乱武装之间陷入僵局的和谈。这是中国当局期冀在阿富汗问题上更多话语权的最新迹象，中国同时担忧境内的伊斯兰激进分子的威胁。

路透见到的文件显示，中国提议召开“和平及和解论坛”，阿富汗官员称该论坛可能汇合阿富汗、巴基斯坦、中国政府及塔利班武装代表参加。

随着美国准备从阿富汗撤军，“阿富汗问题伊斯坦布尔进程”与会国近期在一次会议上讨论了中国的此项提议。中国尝试牵线阿富汗和谈的意愿暗示其在阿富汗问题上的作用日益扩大。

据阿富汗总统阿什拉夫的幕僚们称，中国的此项提议尚未正式宣布，因阿什拉夫想要争取更多时间，以观察塔利班和巴基斯坦是否有意愿加入和谈。

中国表示并非寻求填补美国撤军后的空白，但已计划向阿富汗提供禁毒培训、以及石油及铜矿勘探协议的资金援助。

中国与阿富汗通过狭长的瓦罕走廊接壤，北京当局担心美国从阿富汗撤军后，新疆的分裂主义武装分子趁机作乱。

阿什拉夫上任后的首次出访即是访问中国，之后又在北京参加会议。阿富汗高级外交官称，中国的提议令与会国颇感意外。

中国政府未对置评请求作出回应。但中国驻阿富汗大使本周在喀布尔举行的一场讨论会上强调中国对和平进程的支持，以此提醒阿什拉夫在北京所做的打击武装分子威胁的承诺。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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