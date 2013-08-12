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时事要闻 | 2013年 8月 12日 星期一 11:40 BJT

三名中国人在喀布尔遇害 一人失踪

路透喀布尔8月10日 - 中国官方媒体引述中国驻阿富汗大使馆声明报道称，三名中国公民在阿富汗首都一栋公寓楼内被谋杀。

报道指出，上述三人周四遇害，中国驻阿富汗大使馆周五晚间发表了相关声明。

不清楚被害人的身份、性别以及谋杀动机。

中国驻阿富汗大使馆称，两名中国人在谋杀案发生后失踪。新华社随后援引该使馆的报道称，其中一名失踪者已被找到，并被送到了安全的地方。针对另外一名失踪者的搜寻行动仍在进行中。

阿富汗官员周六并未对电话置评请求作出回复。中国驻阿富汗大使馆也没有对电话或邮件置评请求作出回应。

犯罪现场的照片显示，屋内光线昏暗，杂乱的双人床上放着粉色的枕头，墙壁光秃，屋内几乎没什么家俱。陈旧的红地毯子上杂乱地堆着衣服和电源线等物品。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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