三名中国人在阿富汗首都遇害 一人失踪

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透喀布尔8月10日 - 中国官方媒体引述中国驻阿富汗大使馆声明报道称，三名中国公民在阿富汗首都一栋公寓楼内被谋杀。
报道指出，上述三人周四遇害，中国驻阿富汗大使馆周五晚间发表了相关声明。
不清楚被害人的身份、性别以及谋杀动机。
中国驻阿富汗大使馆称，两名中国人在谋杀案发生后失踪。新华社随后援引该使馆的报道称，其中一名失踪者已被找到，并被送到了安全的地方。针对另外一名失踪者的搜寻行动仍在进行中。
阿富汗官员周六并未对电话置评请求作出回复。中国驻阿富汗大使馆也没有对电话或邮件置评请求作出回应。
犯罪现场的照片显示，屋内光线昏暗，杂乱的双人床上放着粉色的枕头，墙壁光秃，屋内几乎没什么家具。陈旧的红色地毯上杂乱地堆着衣服和电源线等物品。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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