中国将帮助阿富汗建设水电站、公路和铁路

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
(本文由路透中文网编译提供)
路透喀布尔/北京2月10日 - 中国已承诺帮助阿富汗在边境暴力冲突地区修建水力发电厂、以及连接巴基斯坦的公路和铁路。这一最新迹象显示中国正在阿富汗发挥着更积极的作用。
阿富汗外交部发言人Sirajul Haq Siraj周二称，中国的援助还包括一笔未确定数额的资金。一天前，首轮中国—阿富汗—巴基斯坦三方战略对话在喀布尔举行。
“中方同意支持包括库纳尔水电大坝在内的阿、巴之间加强公路与铁路连接、推进互联互通、加强经济融合的有关倡议，”中国外交部发言人华春莹在北京举行的例行记者会上说。
Siraj称，中国援建水电大坝及其他项目的资金金额将在中阿巴三方战略对话的晚些时候确定。
在中阿巴三方战略对话中，三方还讨论了与塔利班武装谈判的问题。中国在去年年末提议设立“和平及和解论坛”。
中国正对阿富汗产生越来越大的兴趣，因阿富汗为中国西部内陆提供了一个通往海洋的潜在路径。
此外，中国也希望阿富汗局势稳定，这样不仅可帮助其开发矿产资源，还可削弱新疆的伊斯兰武装势力。(完)
编译：高良萍 发稿：王琛
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)