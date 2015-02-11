中国将帮助阿富汗建设水电站、公路和铁路

(本文由路透中文网编译提供)

路透喀布尔/北京2月10日 - 中国已承诺帮助阿富汗在边境暴力冲突地区修建水力发电厂、以及连接巴基斯坦的公路和铁路。这一最新迹象显示中国正在阿富汗发挥着更积极的作用。

阿富汗外交部发言人Sirajul Haq Siraj周二称，中国的援助还包括一笔未确定数额的资金。一天前，首轮中国—阿富汗—巴基斯坦三方战略对话在喀布尔举行。

“中方同意支持包括库纳尔水电大坝在内的阿、巴之间加强公路与铁路连接、推进互联互通、加强经济融合的有关倡议，”中国外交部发言人华春莹在北京举行的例行记者会上说。

Siraj称，中国援建水电大坝及其他项目的资金金额将在中阿巴三方战略对话的晚些时候确定。

在中阿巴三方战略对话中，三方还讨论了与塔利班武装谈判的问题。中国在去年年末提议设立“和平及和解论坛”。

中国正对阿富汗产生越来越大的兴趣，因阿富汗为中国西部内陆提供了一个通往海洋的潜在路径。

此外，中国也希望阿富汗局势稳定，这样不仅可帮助其开发矿产资源，还可削弱新疆的伊斯兰武装势力。(完)