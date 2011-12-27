中石油将获阿富汗石油勘探合作项目

路透喀布尔12月26日电（记者 Mirwais Harooni）---阿富汗总统办公室周一发表声明称，内阁已批准与中国石油天然气集团公司（CNPC）签署协议，开发阿姆河盆地（Amu Darya）的石油区块。

该协议包括开发位於阿富汗北部萨尔普勒省（Sar-e Pul）和法利亚布省（Faryab）的油田，以及建设一座炼油厂。这是数十年来，阿富汗政府签订的首个国际石油开采合约。

这也是中阿签署的第二大合作协议。2008年，中冶集团与阿富汗签署协议，开发喀布尔南部的艾娜克铜矿（Aynak），预计将於2014年底投产。

上述声明称："阿富汗内阁已指令矿业部长萨阿拉尼（Wahidullah Shahran）与中石油签署阿姆河石油勘探合同。"

阿富汗矿业部发言人奥马尔（Jawad Omar）表示，将於周三签署该合同。

中石油与阿富汗公司Watan集团成立合资企业，将开采阿姆河盆地的三大油田Kashkari、Bazarkhami及Zamarudsay，估计石油储量约为8,700万桶。

根据合约，中石油将向阿富汗政府支付15%的开采税、20%的企业所得税及高达70%的项目利润。

阿富汗矿业部10月称，未来10年，该协议将为政府带来50亿美元的财政收入。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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