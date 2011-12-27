版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 12月 27日 星期二 10:40 BJT

中石油将获阿富汗石油勘探合作项目

阿富汗总统办公室周一发表声明称，内阁已批准与中国石油天然气集团公司签署协议，开发阿姆河盆地的石油区块。双方将开发位於阿富汗北部萨尔普勒省和法利亚布省的油田，还将修建一座炼油厂。这是数十年来，阿富汗政府签订的首个国际石油开采合约。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐