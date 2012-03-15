阿富汗战争遇难平民最低仅获赔210美元--调查

路透喀布尔3月14日电（记者 Jack Kimball）---在阿富汗，如果有平民死於北约部队之手，单纯从补偿的角度看，德国和意大利驻军给出的赔偿金比美国和英国高。

根据人权组织CIVIC调查，对於十年阿富汗战争中的遇难者，英军的赔偿最低只有210美元，德国部队的赔偿则达2.5万美元。

北约部队打击武装分子时造成的平民伤亡，是阿富汗政府与西方之间出现摩擦的主要原因，近期发生美国士兵枪杀16名阿富汗村民事件後，这一点尤为明显。

今年33岁的无业人士Rafi Nabi在喀布尔的一个市场里说道：“他们必须问自己，一条人命究竟值多少钱？人命根本无法用钱来衡量。”

“如果有人杀死一名美国人，并拿钱来赔偿，他们压根不会接受。”

尚不清楚美国是否会对上述16名遇难者家庭予以赔偿，据悉其中11名遇害者来自同一家庭。

根据CIVIC调查，要是有平民在空袭等合法行动中遇难，美国通常最高赔偿2,500美元。这项调查两年前开始编纂，之後定期更新。

CIVIC调查员Trevor Keck通过电邮对路透表示：“（杀害阿富汗平民的）枪手明显违反了战争法、人权法和美军的行为准则。在这种情况下，我们呼吁惩罚肇事者，伸张正义，并作出赔偿。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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