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时事要闻 | 2012年 8月 22日 星期三 08:58 BJT

美参联会主席登普西专机阿富汗遭袭

路透喀布尔8月21日电---北约发言人周二称，武装分子向北约在阿富汗空军基地发射两枚火箭，美国参谋长联席会议主席登普西（Martin Dempsey）专机受损，但他当时不在飞机上。

登普西周一乘C-17运输机抵达阿富汗，专机停在巴克拉姆空军基地。两枚火箭落在停机坪附近，两位地勤人员受轻伤。

登普西此次来阿富汗是与北约和阿富汗官员会谈的，後来搭乘另一架飞机离开阿富汗。

美国国防部发言人称：“此次袭击事件中，无人受重伤。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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