美参联会主席登普西专机阿富汗遭袭

美日韩三国磋商限制朝鲜为武器计划筹集资金
路透华盛顿2月27日 - 美国、韩国和日本发表联合声明称，三国高级官员周一在华盛顿就进一步限制朝鲜为其武器计划筹集资金进行了磋商。
路透喀布尔8月21日电---北约发言人周二称，武装分子向北约在阿富汗空军基地发射两枚火箭，美国参谋长联席会议主席登普西（Martin Dempsey）专机受损，但他当时不在飞机上。
登普西周一乘C-17运输机抵达阿富汗，专机停在巴克拉姆空军基地。两枚火箭落在停机坪附近，两位地勤人员受轻伤。
登普西此次来阿富汗是与北约和阿富汗官员会谈的，後来搭乘另一架飞机离开阿富汗。
美国国防部发言人称：“此次袭击事件中，无人受重伤。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月27日 - 美国、韩国和日本发表联合声明称，三国高级官员周一在华盛顿就进一步限制朝鲜为其武器计划筹集资金进行了磋商。
路透华盛顿2月28日 - 美国总统特朗普周一首次与中国高级官员进行面对面的会谈，白宫称这是双方讨论共同关心的安全议题、并可能安排与中国国家主席习近平见面的一次机会。
路透首尔2月27日 - 韩国立法者收到情报机构消息称，朝鲜领导人金正恩长兄金正男之死是由朝鲜国家安全部和外交部组织策划。 情报机构称，八名朝鲜嫌疑人中，包括四名国家安全部官员以及两名外交部官员。 韩国及美国官员称，2月13日金正男被朝鲜特工在马来西亚吉隆坡国际机场杀害。朝鲜方面尚未承认金正男死亡。(完) (编译 刘秀红；审校 屈桂娟)