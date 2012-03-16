卡尔扎伊要求北约军队撤出阿村庄

路透喀布尔3月15日电（记者 Rob Taylor/Jack Kimball）---阿富汗总统卡尔扎伊周四要求北约军队离开阿富汗村庄，撤回主要基地。这凸显美国士兵枪杀村民事件引发的愤怒，也给美军撤离计划蒙上阴影。

几乎同时，阿富汗塔利班声称，暂停与美国的和平对话，并指责美方的声明“不可靠、变化不定且含混不清”。

美国政府表示，仍致力於通过对话等方式与塔利班取得政治和解，但相关进程需要阿富汗政府和塔利班达成共识。

卡尔扎伊周四在喀布尔会见美国国防部长帕内塔之後发表声明，称“国际安全部队必须退出阿富汗村庄前哨，撤回（较大的）基地”。

这可能有损美国总统奥巴马的阿富汗战略，妨碍其培训阿富汗警察以及协助当地治理的努力。

枪杀村民事件已损害阿美关系，卡尔扎伊呼吁“尽一切努力……防止未来再发生这种事件。”

枪杀事件於周日发生在坎大哈省，令西方国家在阿富汗的战略遭受质疑，也使要求外国军队撤出阿富汗的呼声更高。（完）

编译：王凤昌 发稿：张家伟

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