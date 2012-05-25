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时事要闻 | 2012年 5月 25日 星期五 16:38 BJT

法国总统奥朗德突访阿富汗

路透巴黎5月25日电---法国总统奥朗德的办公室表示，奥朗德周五突访阿富汗，将视察驻阿富汗法军并与阿富汗总统卡尔扎伊会晤。

陪同奥朗德一起访问该国的有法国外长法比尤斯(Laurent Fabius)和国防部长勒德里安(Jean-Yves Le Drian)。

奥朗德计划加快驻阿富汗法军的撤军步伐，希望在今年年底前撤离阿富汗。

法国总统办公室表示，奥朗德将承诺维持与阿富汗签署的长期合作协议。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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