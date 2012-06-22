塔利班袭击喀布尔郊区酒店聚会

资料图片 一名阿富汗人在喀布尔郊区的卡尔加湖边清洗摩托车。 REUTERS/Ahmad Masood

路透喀布尔6月22日电（记者 Mirwais Harooni/Samar Zwak）---阿富汗警方周五称，武装分子袭击了喀布尔郊区一湖滨酒店，并劫持了大量人质。

至少三名手持火箭弹和重机枪的武装分子在周四半夜前後对Spozhmai酒店发起了袭击，闯入一场聚会现场，并枪杀了酒店保安。该酒店位於卡尔加湖（Qargha Lake）度假区。

很多游客在夜色中慌不择路，跳入湖中逃命。阿富汗官员和居民称，至少九人丧生，其中六名是平民。

在天亮後开始行动中，在北约部队配合下阿富汗特种快速反应部队成功解救了至少35名人质，并击毙了两名武装分子。

阿富汗内政部发言人Sediq Sediqqi称，估计酒店内至少仍有两名武装分子，可能还劫持着一些人质。

Sediqqi表示，三名酒店保安和一名警察被杀，估计至少六名平民在袭击中丧生。安全部队已经封锁了该地区，详细情况仍不清楚。

阿富汗塔利班宣称对这起袭击事件负责，并对阿富汗富人和外国人在周五宗教节日到来前举行聚会表示不满。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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