帕内塔称枪击事件不会影响驻阿军队任务

路透喀布尔3月14日电(记者 Phil Stewart)---美国国防部长帕内塔(Leon Panetta)周三对驻阿富汗军队表示，不要让一名美军士兵枪杀16名平民一事影响到其在2014年北约军队撤军前对阿富汗的安全保护任务。

尽管阿富汗当地民众要求在该国审判这名美国士兵，但美国国防部称，这名嫌犯已飞离阿富汗。

在结束与英国首相卡梅伦的会晤後，美国总统奥巴马在华盛顿表示，他预计美军撤离阿富汗的计划不会有“突然”改变。

帕内塔对阿富汗的访问正值美阿关系因枪击事件趋於紧张之时。五角大楼表示，大约在帕内塔抵达一处英国空军基地的时候，一名阿富汗男子驾驶着一辆偷来的皮卡高速闯入机场跑道，且身上起火。

陪同帕内塔访问的五角大楼发言人利特尔(George Little)对阿富汗媒体称这辆车起火或爆炸的报导予以否认。在这名男子身上和汽车上均未发现爆炸物。

利特尔表示：“我们认为，国防部长从未陷入危险中。”他并称尚不清楚这名司机的动机，他目前正接受烧伤治疗。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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