阿富汗要求《纽约时报》一记者24小时内离境

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透喀布尔8月20日 - 阿富汗司法部长办公室周三发表声明称，阿富汗已要求《纽约时报》记者Matthew Rosenberg在24小时内离开该国，因其不配合一项调查。
该办公室曾在周二将Rosenberg请去问话，因之前《纽约时报》曾刊登一篇有关若总统选举僵局无法破除，官员讨论成立临时政府计划的报导。
Rosenberg称，阿富汗司法部长尚未就驱逐令直接联系他。他已在《纽约时报》驻喀布尔记者站工作了三年。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：