阿富汗要求《纽约时报》一记者24小时内离境

路透喀布尔8月20日 - 阿富汗司法部长办公室周三发表声明称，阿富汗已要求《纽约时报》记者Matthew Rosenberg在24小时内离开该国，因其不配合一项调查。

该办公室曾在周二将Rosenberg请去问话，因之前《纽约时报》曾刊登一篇有关若总统选举僵局无法破除，官员讨论成立临时政府计划的报导。

Rosenberg称，阿富汗司法部长尚未就驱逐令直接联系他。他已在《纽约时报》驻喀布尔记者站工作了三年。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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