奥巴马刚走 喀布尔爆炸袭击死六人

中国外长和美国国务卿就双边关系和其它话题交换意见--新华
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透喀布尔5月2日电（记者 Michael Georgy/Mirwais Harooni）---官员称，美国总统奥巴马秘密访问阿富汗，与阿富汗政府签订了战略合作协议。奥巴马周三离开阿富汗首都喀布尔数小时後，当地发生一起自杀式汽车炸弹袭击，造成至少六人死亡。
一年前，美国特种部队在巴基斯坦一次突袭中，击毙基地组织头目本·拉登。
塔利班组织很快宣称，对周三喀布尔发生的袭击案负责。
塔利班宣布已开始进行常规的“春季攻势”，他们暂停与美国和平谈判等试探性举措。近期阿富汗暴力活动有所增多。
喀布尔警长萨兰吉（Ayoub Salangi）称，在周三的袭击案中，一名警卫和五名行人死亡。
萨兰吉告诉路透，汽车在贾拉拉巴德路（Jalalabad）爆炸，这是喀布尔外向东的主路，一些美军基地和西方人住宅区坐落於此。
萨兰吉称，其中一座叫“绿村”的建筑是攻击目标。汽车爆炸後，这片区域升起大量黑烟。
路透目击者称，第一次爆炸约90分钟後，相同区域再传爆炸声。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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