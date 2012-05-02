奥巴马刚走 喀布尔爆炸袭击死六人

奥巴马5月2日在喀布尔的Bagram美国空军基地发表演说。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透喀布尔5月2日电（记者 Michael Georgy/Mirwais Harooni）---官员称，美国总统奥巴马秘密访问阿富汗，与阿富汗政府签订了战略合作协议。奥巴马周三离开阿富汗首都喀布尔数小时後，当地发生一起自杀式汽车炸弹袭击，造成至少六人死亡。

一年前，美国特种部队在巴基斯坦一次突袭中，击毙基地组织头目本·拉登。

塔利班组织很快宣称，对周三喀布尔发生的袭击案负责。

塔利班宣布已开始进行常规的“春季攻势”，他们暂停与美国和平谈判等试探性举措。近期阿富汗暴力活动有所增多。

喀布尔警长萨兰吉（Ayoub Salangi）称，在周三的袭击案中，一名警卫和五名行人死亡。

萨兰吉告诉路透，汽车在贾拉拉巴德路（Jalalabad）爆炸，这是喀布尔外向东的主路，一些美军基地和西方人住宅区坐落於此。

萨兰吉称，其中一座叫“绿村”的建筑是攻击目标。汽车爆炸後，这片区域升起大量黑烟。

路透目击者称，第一次爆炸约90分钟後，相同区域再传爆炸声。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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