阿富汗总统卡尔扎伊发表告别演讲，痛批美国和巴基斯坦

(本文由路透中文网编译提供)

路透喀布尔9月23日 - 即将离任的阿富汗总统卡尔扎伊周二指责美国让阿富汗陷入了长期战乱。

卡尔扎伊在告别演讲中将与塔利班领导的武装分子持续不断的战争归咎于美国和邻国巴基斯坦，并警告阿富汗新政府在与美国和西方的关系上要格外小心。

阿富汗冲突每年造成数以千计阿富汗人死亡，并造成逾2,200名美国及其他国际武装人员在阿富汗死亡。

卡尔扎伊表示：“原因之一就是，美国人不想要和平，因为他们有自己的议程和目的。”他并未就此详述，但他在过去曾暗示，阿富汗持续不断的暴力是美国在该国保留基地的一个借口。

他还指责巴基斯坦当权者试图控制阿富汗的外交政策。

“现在，我要再次告诉你们，阿富汗战争不是我们的战争，是一场施加在我们身上的战争，我们是受害者。除非美国或巴基斯坦想要和平，否则阿富汗不会有和平到来。”（完）