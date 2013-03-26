克里突访阿富汗 试图缓和美阿关系

路透喀布尔3月25日（记者 Arshad Mohammed） - 美国国务卿克里和阿富汗总统卡尔扎伊周一展现团结，一扫数周来两国因监狱管理权转交和阿富汗指控美国和塔利班共谋所导致的紧张关系。

美国一名官员对记者表示，克里对阿富汗进行短暂突访，与该国商谈一系列问题，包括在2014年底多数外国军队撤离前如何稳定该国局势，安全责任移交给阿富汗军队，以及2014年阿富汗大选等。

克里和卡尔扎伊进行了数小时的私下会谈，之后两人举行了联合新闻发布会。

之前很多媒体报道称，卡尔扎伊暗示美国和塔利班共谋。卡尔扎伊在新闻发布会上对这一解读断然否认。

“我从未用过美国和塔利班之间‘共谋’的字眼，这不是我的原话，而是媒体断章取义，”他说道。

克里称，两人讨论了该问题，但对此予以淡化。他说道，“我相信总统绝对认为美国只对塔利班坐到谈判桌前进行和谈感兴趣。”（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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