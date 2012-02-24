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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 24日 星期五 08:56 BJT

美军焚烧古兰经 奥巴马急“灭火”

美国总统奥巴马周四就美国驻阿富汗士兵焚烧古兰经事件致歉，希望平息阿富汗民众怒火。白宫发言人卡尼在“空军一号”上告诉记者，奥巴马致信阿富汗总统卡尔扎伊表歉意，称并非蓄意而为。此事激发阿富汗国内针对美国和北约的大规模抗议活动，加深了许多阿富汗人对外国驻军的反感。路透

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