美军焚烧古兰经 奥巴马急“灭火”

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透华盛顿2月23日电---美国总统奥巴马周四就美国驻阿富汗士兵焚烧古兰经事件致歉，希望平息阿富汗民众的怒火。
白宫发言人卡尼（Jay Carney）在“空军一号”上告诉记者，奥巴马致信阿富汗总统卡尔扎伊表达歉意。
此次事件激发了阿富汗国内针对美国和北约的大规模抗议活动，加深了许多阿富汗人对外国驻军的反感。但卡尼称，此次焚烧古兰经事件绝非蓄意而为。
塔利班呼吁阿富汗人攻击外国军事基地，并杀死西方人，作为对此次事件的报复。
周四，一名身穿阿富汗军装的男子枪杀两名美国士兵，但目前还不清楚这是否与此次事件有关。
奥巴马政府已下令就此次事件展开调查，阿富汗方面则要求北约对焚烧古兰经的士兵进行公开审判。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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