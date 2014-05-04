阿富汗周五发生山体滑坡 伤亡惨重

路透喀布尔5月3日（记者 Mirwais Harooni/Jeremy Laurence） -阿富汗东北部巴达赫尚省（Badakhshan）周五发生严重山体滑坡，死亡和失踪人数众多，该国官员周六放弃从受灾区域找到生还者的希望。

联合国称，目前重点是为超过4,000名无家可归的灾民提供帮助。

国际组织和阿富汗官员称至少有300所泥砖房屋被掩埋，但难以掌握关于死亡人数的确切信息。

联合国驻阿富汗使团称有逾350人死亡；巴达赫尚省政府发言人则称死亡人数超过2,100人；国际移民组织（IOM）称有2,700人死亡或失踪。

“这次山体滑坡绝对是毁灭性的，整个村庄被毁了，”IOM阿富汗使团负责人丹齐格（RichardDanziger）说，“数百户家庭失去了一切，急需援助。”

联合国称，目前重点是为超过4,000名无家可归的灾民提供帮助，其中包括已受灾的人，以及因所处村庄被评估为危险区域而不得不撤离的人。IOM称，受此次灾害影响的人数超过1.4万人。

联合国驻阿富汗援助团发言人盖特尼斯（Ari Gaitanis）称，灾民最需要的是水、药品、食品和应急避难场所等。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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