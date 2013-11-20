阿富汗要奥巴马承认错误才会与美国签署双边安全协议

路透喀布尔11月19日(记者 Hamid Shalizi/Jessica Donati) -阿富汗政府周二表示，已与美国就安全协议框架达成共识。此前，阿富汗政府得到美国的保证，即美国总统奥巴马会出具一份书面文件，承认美国在阿富汗12年战争中所犯的错误。

尽管阿富汗政府作出如此声明，但奥巴马政府并未确认此事，因承认在阿富汗战争中的错误会招致共和党人的抨击并激怒美国老兵。

美国国务院表示，在与阿富汗达成最终协议前，双方还有些问题需要解决。协议将允许美军在阿富汗的驻扎时间延至2014年后。

阿富汗总统卡尔扎伊的发言人表示，卡尔扎伊和美国国务卿克里在周二的电话会议中清除了协议的主要障碍。该协议将会提交周四召开的阿富汗大国民会议讨论通过。

如果未能达成双边安全协议(Bilateral SecurityAgreement)，美国警告称将在年底前撤出所有美军，而阿富汗军队将只能独自面对塔利班领导的武装分子。

两年前，美国结束了在伊拉克的军事任务，当时美国在伊拉克遇到与阿富汗类似的“零选择”结果，导致美国在与伊拉克的会谈崩裂后全部撤军。

卡尔扎伊的发言人法伊塞(aimalfaizi)表示，双方在关键条款上达成一致，同意美军不受阿富汗法律的约束，且可在特殊情况下进入阿富汗民居，而卡尔扎伊之前一直拒绝这些条款。

法伊塞表示，双边协议必须由大国民会议批准，而该协议的达成在一定程度上取决于奥巴马的书面承诺。奥巴马承诺将就美军在阿富汗战争中所犯的错误作出一份承认书，承认战争造成战斗人员之外的众多平民伤亡。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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